"Флеш" заявляє, що не був і не планував бути на полігоні, куди сьогодні вдарила Росія

Росія вдень 24 липня атакувала приватний полігон у Київській області. Там проходила виставка.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що його на місці атаки не було.

Реакція "Флеша" на подібні виставки зброї

Невдовзі після атаки "Флеш" подякував за численні питання та повідомив, що з ним усе нормально, а його команда жива.

Згодом він уточнив, що сам цей захід не відвідував.

Радник президента розповів, що подібних заходів є десятки, а то й сотні.

Друзі, я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах... Коли я бачу ризики, я на полігон не їду,

– наголосив радник.

"Флеш" додав, що подібні заходи він не відвідує у разі:

відсутності укриття,

анонсу в інтернеті,

величезної кількості учасників,

зони досяжності балістики,

раннього анонсу місця проведення.

Нагадаємо, що на полігоні, куди вдарила російська балістика, були представники української оборонної індустрії.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що кількість жертв зросла до 10 людей, ще близько 100 зазнали поранень.