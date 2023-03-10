Від Києва до Ялти: тисячі українців долучились до флешмобу від руху спротиву "Жовта стрічка"

Всю країну охопив флешмоб "Єдине серце України", ініційований рухом спротиву "Жовта стрічка" до річниці початку опору на тимчасово окупованих територіях.

До флешмобу долучилися всі 24 області України, АР Крим, Київ та Севастополь. Тисячі людей підтримали проєкт у дописах та історіях, передає 24 Канал.

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Як відбувався флешмоб

У флешмобі взяли участь музиканти, актори, спортсмени, лідери думок та навіть працівники української антарктичної станції "Академік Вернадський". Рух спротиву "Жовта стрічка" об’єднав понад 7 тисяч українців на всіх тимчасово окупованих територіях.

В рамках ініціативи вони закликали публікувати фото з половинкою серця на фоні свого міста, а активісти руху сфотографували другу половинку серця в Ялті, Маріуполі, Бердянську, Донецьку, Луганську, Алчевську, Сімферополі.

Колажі зі з'єднаними серцями "Жовта стрічка" публікувала на своїх сторінках у соцмережах за тегом #ЄдинеСерцеУкраїни.

Флешмоб "Єдине серце" / Фото "Жовтої стрічки":

Реакція українців зворушує

Українці на окупованих територіях особливо зворушливо відреагували на акцію. Вони наголошують, що з нетерпінням чекають на звільнення їхніх міст.

Як реагували українці / Скриншоти "Жовтої стрічки":

До флешмобу долучилися ведучі Андрій Бєдняков і Тимур Мірошниченко, гурти TVORCHI, ONUKA, KADNAY, "Друга Ріка" та виконавці Lida Lee і Павло Зібров, музиканти та військовослужбовці Коля Сєрга і MOISEI, режисер Ахтем Сеітаблаєв, актори Женя Янович, Григорій Бакланов, Анастасія Цимбалару і Наталка Денисенко. "Єдине Серце" підтримали навіть в Антарктиді — працівники української дослідницької станції "Академік Вернадський".