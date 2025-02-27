Російський флот в Чорному морі: розвідка Британії оцінила його "міць" після 3 років війни

Після 3 років повномасштабної війни військово-морські можливості Росії в Чорному морі істотно обмежені через високоефективні операції України. Проте кораблі здатні завдавати дальніх ударів ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Міноборони Британії в соцмережі X (раніше твітер).

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Що з російським флотом в Чорному морі після 3 років війни

Як вказують у зведенні, до вторгнення Росії в Україну 2022 року російське керівництво майже напевно сприймало Військово-морський флот Російської Федерації і Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї морської могутності.

До вторгнення Військово-морський флот України значно поступався за чисельністю Чорноморському флоту і обмежувався невеликою кількістю великих військових кораблів і суден берегової оборони.

Протягом усього конфлікту Військово-морський флот України не міг діяти в Чорному морі у звичайний спосіб. Проте із 24 лютого 2022 року українські сили знищили або пошкодили щонайменше 24 російські судна, що діють у Чорному морі. Зокрема, вони потопили флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва", який раніше був передовою платформою ППО.

Відповідно до даних британської розвідки, в результаті Чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні активи зі своєї історичної бази в Севастополі в Новоросійськ на сході Чорного моря. Російські підрозділи, що діють у регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють.

"Не дивлячись на те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря, він зберігає здатність завдавати далекі удари по Україні на підтримку наземних операцій", – вказують у Міноборони Британії.