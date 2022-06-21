Флот Росії вже у дуже неприємній ситуації, повністю змінилися правила гри на морі, – Арестович

Чорноморський флот опинився у дуже неприємній ситуації. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, на морі повністю змінилися правила гри.

Про це Арестович заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Також він розповів про ситуацію зі знищеними нафтовими вежами.

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Арестович розповів про атаку на острів Зміїний

Арестович розповів, що, за попередніми даними, одна платформа, у яку, ймовірно, поцілили ЗСУ, вже впала в море.

"А 2 інші… Ну що таке куріння в недозволеному місці, на газовій платформі? Там – газ, а це є додатковим фактором ураження. Водночас якщо він спалахнув, то все, як на жаровні, підживлюється. Гаси чи не гаси, справа така", – зауважив радник голови ОП.

Він додав, що на одному з форумів запитали, чи встигли росіяни перекрити вентилі газу, адже вони могли цього і не зробити. За словами Арестовича, у другому випадку вогнище буде постійним.

"Важко сказати, бо там навколо рятувальні судна топчуться, але я думаю, що доля усього того, що там відбувається, зовсім не краща, ніж доля крейсера "Москва". Але це ще пів біди", – зазначив радник голови ОП.

Він додав, що на острові Зміїний було багато масивних ворожих цілей. Зранку 20 червня їх атакували.

Багато прилетіло всякого різного і всі ці цілі накрили. Там було "задимлення" на повну. Дуже гарне, велике "задимлення". Настільки все "задимілося", що кількість точних втрат навіть важко зараз встановити,

– заявив Арестович.

За його словами, кількість втрат серед російських окупантів, ймовірно, повідомлять завтра – післязавтра, тобто 21 – 22 червня.

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Російський флот опинився у неприємній ситуації

За словами Арестовича, тепер російський флот перебуває у дуже неприємній ситуації. Адже на морі повністю змінилися правила гри.

"Їм зараз потрібно оговтатися від шоку, знайти добровольців для доставлення вантажів та боєкомплектів на Зміїний, знайти добровольців, які сидітимуть на цьому Зміїному, або ж силою їх туди скерувати", – додав радник очільника ОП.

Він додав, що окупантам також потрібно зрозуміти, як діяти в умовах, коли вони вже не є невразливими, як раніше думали.

"Вони ж починали конфлікт абсолютно безкарно, практично безкарно. Невразливими були. А вони є абсолютно звичайною ціллю, як в старій та добрій грі "Морський бій". Якось вони всі курять у недозволеному місці. Епідемія якась", – зауважив Арестович.

За його словами, Чорноморський флот став звичайними корабликами, які по-звичайному тонуть. Водночас екскомандир загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігор Гіркін, також відомий як Стрєлков, встиг опублікувати допис, мовляв, увесь російський флот вийшов і попрямував у бік Одеси. Цей "інсайт" почали поширювати різноманітні спільноти в соцмережах.

"Тому я поспішаю заспокоїти наших громадян. Ні в яку Одесу він (Чорноморський флот – 24 канал) не пішов. Вони вишикувалися вздовж західного узбережжя Криму, і носії крилатих ракет, усі 6 штук, які там були, найімовірніше, готують масований запуск", – додав радник голови ОП.

Арестович також нагадав про погрози Кремля атакувати "центри ухвалення рішень", адже ЗСУ, вдаривши по "вежах Бойка", буцімто розв'язала Росії руки. Тож радник очільника ОП закликав українців найближчі 4 дні ні в якому разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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Більшість російських кораблів перебувають на пунктах базування

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що до корабельного угруповання окупантів у північно-західній частині Чорного моря наразі входять:

5 кораблів,

1 підводний човен,

4 великі десантні кораблі.

Захисники наголосили, що решта Чорноморського флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Попри це, загроза ракетних ударів по українських містах залишається актуальною. Також в ОК "Південь" не виключають й спробу висадки десанту.

Окрім цього, захисники зауважили, що море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. Адже в Коблевому хвилі принесли до берега чергову морську міну.

На відстані приблизно 50 метрів від узбережжя вона безконтрольно здетонувала. Однак, на щастя, через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав. ️Тому військові закликали українців не наражати себе на небезпеку та бути свідомими.

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