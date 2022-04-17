Фокус перемістився на Схід, але Росія хоче домінувати над всією Україною, – розвідка Британії

Росія приділяє зараз найбільше уваги захопленню Сходу України. Однак це не змінило нахабні плани Кремля домінувати над усією нашою державою.

Росія і далі хоче встановити контроль над Україною. Такі дані встановила британська розвідка.

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Військову техніку з Росії та Білорусі стягують до східних областей України. Під загрозою перебувають населені пункти біля Харкова та Сєвєродонецька.

Хоча оперативний фокус Росії перемістився на Схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування,

– наголосила розвідка.

У Великій Британії зазначили, що російська артилерія продовжує завдавати удари по українських позиціях на сході.

До теми дивіться відео про те, що зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову: