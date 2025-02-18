Європа готова збільшити виробництво і витрати на оборону, – президентка Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась із Кітом Келлогом. Вона наголосила на важливості ролі ЄС.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 лютого зустрілась зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
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Європа буде більше витрачати на оборону
Під час зустрічі у Брюсселі фон дер Ляєн наголосила на важливій ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України.
Вона пояснила, що загальна сума зобов'язань ЄС становить 135 мільярдів євро – більше, ніж у будь-якого іншого союзника. А 52 мільярди доларів у вигляді військової допомоги відповідають внеску США.
Європа планує збільшити витрати на оборону. Це мало б посилити військовий потенціал ЄС та України.
За словами фон дер Ляєн, ЄС не тільки готовий внести свій внесок в допомогу Україні, а може навіть зробити більше.
Фон дер Ляєн підкреслила прихильність ЄС справедливому і міцному миру. Крім цього, вона зазначила, що будь-яке рішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені надійними гарантіями безпеки.
Вона дала зрозуміти, що зараз настав критичний момент.