Не мають чим покривати витрати: як війна та санкції поступово спустошують запаси Росії

Санкції проти Росії поступово знекровлюють її економіку. Обмеження, запроваджені США 10 січня проти російської нафтової галузі, мають значно її послабити. Також рекордними темпами спустошується Фонд національного добробуту Росії.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що коштів в у російському Фонді добробуту залишилось вкрай мало. До кінця року він може повністю спорожніти.

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Режим Путіна точно змінився б

Клочок сказав, що Фонд зараз не поповнюється, а тільки зменшується. Також почали діяти санкції щодо нафтових танкерів, які завдадуть Росії збитки приблизно 30 мільярдів на рік.

Росіянам немає чим покривати витрати. Тому це дуже серйозний тиск. У 2022 році мовилось, що санкції "вб'ють" Росію дуже швидко, але справжні, дієві,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! США 10 січня запровадили наймасштабніші санкції проти Росії. Зокрема нафтової галузі. Під обмеження потрапили 184 танкери, а також компанії, що страхують судна, що перевозять нафту.

Водночас він зазначив, що адміністрація Джозефа Байдена не розглядала повномасштабне вторгнення Росії в Україну як війну, а бачила її як кризою, якою треба управляти.

У 2022 році після успішного звільнення частини Херсонської та контрнаступу у Харківської області, Україна, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", мала всі ініціативи і тенденції, щоб вибити росіян з усієї нашої території.

Мали б бути запровадженні жорсткі санкції, їхнє збереження, і зараз режим Владіміра Путіна точно вже був би змінений,

– наголосив Валерій Клочок.

До слова, видання Bloomberg пише, що ліквідні активи та інвестиції, які можуть бути швидко реалізовані, Фонду національного добробуту Росії зменшилися у 2024 році на 24% до 3,8 трильйона рублів. Зокрема ці показники скоротилися на 57% із 8,9 трильйона рублів, які були на початку 2022-го. Ці резерви використовувалися, зокрема, для підтримки економіки Росії під час масштабного санкційного тиску на Росію.