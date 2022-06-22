Фонд "Повернись живим" став першим в Україні, хто може купувати з-за кордону військові товари

Фонд "Повернись живим" з перших днів повномасштабного вторгнення докладає усіх зусиль, аби зробити якомога більше. Зараз він зможе ще й купувати з-за кордону військові товари.

"Повернись живим" зможе купувати з-за кордону військові товари

Фонд отримав офіційне право на закупівлю товарів військового призначення з-за кордону. Так, "Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який отримав таке право.

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З кінця березня Фонд зареєстрований, як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України,

– каже юристка фонду Руслана Величко.

Вона додала, що тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв'язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.

Також такий статус надає право купувати у виробників відповідні товари напряму – без посередників. Це не тільки буде дешевше, але й убезпечить від закупівлі неякісного товару та недобросовісних продавців.

У Фонді підкреслили, що будуть концентруватися саме на летальному озброєнні, яке посилить Збройні Сили України. Вони готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато іншого, що пришвидшить нашу перемогу.

волонтери закликають всіх небайдужих, зокрема, великий та середній бізнес, ІТ-кластер і діаспору по всьому світу, долучитись, й допомогти реалізувати найамбітніші проєкти та закрити критичні запити військових.

Крім того, "Повернись живим» вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 мільйонів доларів. Частина з цих коштів була витрачена на один із найпотужніших виробів у своєму класі.

"Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника"

Українські волонтери із фонду "Повернись живим" розробили для ЗСУ спеціальний пристрій. 5 дослідних пристроїв "відеотруба розвідника" вже випробовують на фронті.

Такі пристрої мають зменшити втрати захисників України від снайперського вогню противника та покращити якість спостереження за ворогом. Спеціальний пристрій дає змогу моніторити дії ворога із закритих позицій.

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