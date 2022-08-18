"русні п**да": мережа вибухнула мемами після купівлі супутника фондом Притули

За кошти, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник. Стрічка соцмереж вже кишить мемами.

Супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік. Таким чином у мережі жартують, що тепер російських окупантів буде видно у будь-якій точці і вони не зможуть заховатися. 24 канал зібрав меми українців, що не можуть намилуватися новим придбанням.

Подія дня За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник, який збільшить "бавовну" в окупантів

росіянам світить тільки один супутник

У росії не такий дружній народ, як в Україні. Тому російські "асвабадітєлі" не мають змоги зібрати стільки коштів, щоб придбати унікальний супутник. Єдиний супутник, що їм світить – це змінні леза.



Такий супутник отримають росіяни / ілюстрація Інсайдер UA

русня, тікайте

Тепер завдяки унікальному супутнику російські окупанти мають зібрати свої "пожитки" та втекти назад до свого "руського миру". Бо в Україні на них чекає лише одне...



окупантам в Україні буде не солодко / ілюстрація Інсайдер UA



У російських загарбників не вийде заховатися навіть у кущах / ілюстрація Сергій Братчук



окупанти шоковані придбанням України / ілюстрація Інсайдер UA

"Народний байрактар" рулить

Тепер новою покупкою будуть задоволені не тільки українці, але і Генеральний штаб. Адже це допоможе знищити якомога більше рашистів.



Супутник придбали за гроші "народного байрактару" / ілюстрація Сергій Братчук

"Бавовни буде багато"

Як заявив Сергій Притула, відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. Тому "бавовни" буде багато.



Завдяки збору Притули придбали унікальний супутник / ілюстрація Сергій Братчук

Ліквідація орків прискориться

Українські захисники будуть задоволені новим придбанням. Це полегшить їхню роботу та прискорить ліквідацію русні в Україні.



Притула полегшив новим придбанням роботу ЗСУ / ілюстрація Перша приватна мемарня



Тепер наші захисники будуть ще більше ліквідувати орків / ілюстрація Перша приватна мемарня

Ми скидали на це гроші

Придбати унікальний супутник вдалося за кошти, які допомогли зібрати українці. Навіть 5 гривень були варті того.



5 гривень вирішують все / ілюстрація Інсайдер UA



"Народний супутник" від "народного байрактару" / ілюстрація Інсайдер UA

Вас може зацікавити – У Латвії збирають на Bayraktar для ЗСУ: дивіться відео