Річ у тім, що мобілізація в Україні продовжується, і кожен мобілізований веде донатерів до свого підрозділу. Це 24 Каналу зауважив Сергій Притула – громадський діяч, засновник фонду Сергія Притули.

Донати у фонд Сергія Притули

Сергій Притула зазначив, що вони передбачали подібний розвиток подій ще у 2023 році, коли фіксували баланс фізичних і юридичних осіб у донатах. Тоді це було 85% та 15% на користь фізичних осіб.

Весь 2024 рік ми скеровували потуги нашого департаменту партнерств на розвиток взаємодії з українським бізнесом. Не тільки великим, але і середнім, регіональним. Я об'їздив всю країну за кермом, зустрічаючись з підприємцями Заходу, Півдня, Півночі і Сходу. Станом на сьогодні ми бачимо баланс 80% та 20% вже на користь юридичних осіб,

– пояснив він.

Крім цього, триває робота на зовнішніх ринках донатів. У серпні 2024 року громадський діяч презентував Prytula Foundation U.S.A. у місті Чикаго. За один рік у Штатах вдалося акумулювати понад 5,8 мільйона доларів. Це досить серйозний показник для нової структури на території США.

Триває гарна співпраця з чеськими колегами, які підтримують різноманітні проєкти фонду Сергія Притули, насамперед мілітарні напрямки. Після останнього візиту до Данії очікується перший транш допомоги від тамтешньої організації, яка підтримує Україну.

Робота не зупиняється ні на мить. Ми вдячні за будь-який донат. Неважливо, звідки він надходить: чи з середини країни, чи ззовні. Але є прохання до тих, хто за межами України. Багато українців донатять навіть за межі України в гривнях. Це супер. Проте у нас надходження у валюті, наприклад, за рік впали з 14% до 9% у загальному балансі надходжень. Це трошки б'є по ресурсу,

– підкреслив засновник фонду.

За його словами, основні закупівлі вони роблять всередині країни, але час від часу купують в Євросоюзі, у США, у Сінгапурі. Для оплати фонду потрібна валюта. Тому кожен донат у доларах, євро, кронах і так далі – на вагу золота.

Як відбувається співпраця з державою?

Засновник фонду Сергія Притули розповів, що зараз у благодійних організацій все більше автономного плавання у співпраці з тими чи іншими підрозділами держави. Є поточні проєкти, які не потребують погодження.

Але є, наприклад, проєкти, зокрема, щодо посилення ефективності роботи мобільних вогневих груп ППО, де потрібне погодження з експертизою на високому рівні.

Робота по антишахедному напрямку – це, мабуть, зараз точка, де сходяться потуги з боку держави на рівні Міністерства оборони, військових обласних адміністрацій в різних регіонах України, які потерпають від ударів "Шахедами". Держава – це великий хлопець. Вона може контрактувати на мільярди далеко вперед,

– підкреслив громадський діяч.

Щодо деяких видів номенклатури, зокрема, перехоплювачів, фонди не можуть щось законтрактувати. Тому що держава викупила усе виробництво цих видів перехоплювачів.

Однак ще є виробники, з якими держава не підписала контракти. У державі повільніші процеси, аніж можуть собі дозволити волонтерські, благодійні організації. Тому співпрацюють з такими виробниками, до яких ще або не дійшла держава, або ще не підписала контракти через сертифікацію, ліцензування і так далі.

У нашому випадку принцип простий. Якщо це працює, а ми тестові зразки відправляємо, звичайно, і спілкуємося з силами безпілотних систем, з іншими підрозділами, які працюють в антишахедному напрямку, то ми не зупиняємося. Ми одразу контрактуємо і передаємо. Також ми, можливо, трошечки гнучкіші у пошуку нових виробників і помічаємо їх, мабуть, трошки швидше, ніж держава,

– сказав Притула.

Він додав, що відбувається консолідація зусиль, дотримується принцип "робити щось не замість держави, а поряд з державою".

