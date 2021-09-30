Фонтани з лави та "ворота у пекло": на Гаваях почав виверження один з найактивніших вулканів

Один з найбільш активних вулканів у світі Кілауеа, що на Гаваях, почав вивергатися 30 вересня. Розпечений кратер та потоки лави почали витікати з кратера Халемаумау.

За потужним стихійним лихом спостерігають вебкамери. Дійство виглядає надпотужно, а вогняний кратер і справді нагадує "ворота у пекло".

Важливо Виверження вулкану на Канарах: розпечена лава досягла 50 метрів у висоту

Вебкамері вдалося зафіксувати фонтани з лави та хмари вулканічного газу. У цілях безпеки влада підвищила рівень небезпеки до "попередження", а також змінила авіаційний код на червоний.

Вулкан Кілауеа, де почалося виверження: карта

Чи є небезпека для людей

Виверження відбувається у межах національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.

Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність відбувається у межах парку,

– зазначив вчений Геологічної служби США Кен Хон.

Що відомо про вулкан Кілауеа? Це – наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 метрів. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році. У ніч проти 14 вересня 1977 року вулкан знову почав діяти.

Востаннє виверження вулкану сталося 20 грудня 2020 року. Тоді Геологічна служба США зафіксувала нове виверження Кілауеа в кратері Халемаумау.



Виверження вулкану на Гаваях / Фото CTV News



У небо здіймаються клуби диму та попелу / Фото USGS