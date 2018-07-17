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Forbes опублікував рейтинг найбагатших знаменитостей: неочікувані дані

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Флойд Майвезер
Флойд Майвезер / politeka.net

Журнал опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей світу за рік. У трійку лідерів рейтингу американського журналу "Forbes" входить боксер Флойд Мейвезер, актор Джордж Клуні і модель Кайлі Дженнер.

Лідирує в списку американський боксер Флойд Мейвезер, який за рік заробив 285 мільйонів доларів.

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41-річний Мейвезер, який виступає в напівсередній вазі, залишався непереможеним протягом всієї своєї кар'єри. Він вважається найбільш високооплачуваним боксером в історії професійного боксу.

Друге місце в рейтингу зайняв актор Джордж Клуні з річним доходом в 239 мільйонів доларів. Крім грошей, одержуваних за професійну діяльність, джерелом доходу Клуні є бізнес.

Джордж Клуні
Джордж Клуні

Минулого року він разом зі своїми партнерами продав алкогольну компанію Casamigos, вартість угоди склала близько 1 мільярда доларів.

Третьою в списку Forbes стала модель 20-річна Кайлі Дженнер з доходом в 166,5 мільйона доларів. Вона заробила свої статки завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics. Загальний статок дівчини оцінюється в 900 мільйонів доларів.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер

П'ятірку найбагатших знаменитостей замикають юрист і телеведуча Джудіт Шейндлін (147 мільйонів доларів) і актор Дуейн Джонсон (124 мільйони доларів).

У десятку рейтингу також увійшли футболісти Ліонель Мессі (111 мільйонів доларів) і Кріштіану Роналду (108 мільйонів доларів), групи U2 (118 мільйонів доларів) і Coldplay (115,5 мільйонів доларів), співак Ед Ширан (110 мільйонів доларів).

Ед Ширан
Ед Ширан

Повний список найбагатших знаменитостей дивіться тут

Нагадаємо, журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу за підсумками 2017 року. Всього до рейтингу цього року увійшли 2,2 тисячі мільярдерів з 72 країн світу. Вперше очолив список найбагатших людей світу засновник Amazon.com Джефф Безос.

Теги: Гроші Кайлі Дженнер Forbes Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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