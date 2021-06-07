Скандальна Поклонська пропонує збірній України зіграти футбол у Криму: усе через нову форму

Так звана колишня прокурорка в окупованому Криму Наталія Поклонська прокоментувала нову форму збірної України. Вона цинічно запропонувала провести збірній України футбольний матч у новій формі в Криму.

Так звана "прокурорка" Криму Поклонська відреагувала на форму збірної України у своєму телеграм-каналі. До речі, на формі зображена повна карта України, включно з тимчасово окупованим Росією Кримом.

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Поклонська зробила зухвалу заяву щодо Криму

"Якщо футболісти в Україні вирішили ганяти м'яч в майках з нашим півостровом, то пропоную спільний матч в Криму з нашими командами, якщо вже вони так сумують за нами – кримчанами", – цинічно написала Поклонська.

У 2014 році Росія оголосила Крим російським. Окупацію Криму не визнає Україна, Генасамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також це суперечить рішенню Венеційської комісії. Натомість приєднання Криму до Росії кремлівською владою трактується, як "відновлення історичної справедливості". Згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" територія Кримського півострова внаслідок російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

Поклонська також додала, що нібито "є така прикмета: на кримчан посягнеш – своє втратиш". Однак, варто відзначити, що після окупації Криму країни регулярно впроваджують санкції проти Росії. Так, тільки 15 квітня 2021 року США ввели санкції проти Росії. Тоді в Білому домі заявили, що засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму.

Відтак у партнерстві з ЄС, Великобританією, Австралією та Канадою санкціонують 8 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму. Діяльність Росії біля кордонів з Україною США назвали "односторонньою провокацією".

Тоді США заявили, що трансатлантичне співтовариство підтримує Україну проти односторонніх російських провокацій вздовж лінії зіткнення на сході України, в окупованому Криму та вздовж кордонів України. Білий дім тоді закликав негайного припинити Росію накопичувати війська та вести агресивну риторику.

Нова форма збірної України: коротко