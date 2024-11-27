Чи готується Росія форсувати Дніпро в районі Херсона: у Силах оборони оцінили загрозу

Українська розвідка помітила тренувальні спроби росіян форсування біля Антонівського мосту в Херсоні. У Силах оборони розповіли, що це означає.

Окупанти справді тренуються форсувальним діям. Це форсувальні дії малих груп піхоти у складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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Що задумали росіяни

За словами речника, так, як зараз росіяни у степовій зоні проводять штурмові дії малими групами піхоти, приблизно це саме вони пробують робити і в річковій зоні, острівній зоні Дніпра.

Наразі точаться запеклі бої за острів Круглик і біля Антонівського мосту, де є зручні місця для висадки десанту. Там ворог промацує нашу оборону, яка біля мосту. За останні 2 – 3 тижні саме в цьому районі загострилася ситуація. Тут фіксується найбільша кількість бойових зіткнень.

Волошин висловив сумнів у тому, що противник форсуватиме Дніпро великими силами, бо це складна операція.

До слова, за останню добу наші захисники відбили 5 атак ворога на Придніпровському напрямку.

Нагадаємо, що у ЗМІ пишуть про нібито підготовку окупантів до наступу на Запоріжжі. Росія начебто зібрала для цього близько 130 тисяч військових.