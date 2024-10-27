Росіяни хочуть форсувати Оскіл, аби захопити Куп'янськ: які у них шанси

Загарбники продовжують наступати на Харківщині. Зокрема, ворог не полишає намірів повторно окупувати Куп'янськ, другий найбільший залізничний вузол в області.

Для того, щоб знову заволодіти містом росіяни мають форсувати річку Оскіл. В ефірі телемарафону військовий 77-ої окремої аеромобільної бригада Десантно-штурмових військ оцінив здатність заграбників потрапити на правий берег річки, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Куп'янщині

Наразі ворог безуспішно намагається закріпитися у Кругляківці, селі у Куп'янському районі, розташованому на лівобережжі Оскільського водосховища.

Противник там проривається на механізованих колонах, використовуючи БМП, танки, але не може зачепитися, тому що його постійно вибивають.

За словами військового, говорити про форсування Осколу ще зарано. Хоча карта DeepState показує, що росіяни підійшли до лівого берега річки, вони ще там не закріпилися.

Воїн пригадав, що окупанти намагалися звести переправу через невелику річку у районі Стельмахівки. Втім, наші підрозділи знищили ці переправи.

Навіть там у районі Стельмахівки вони не можуть налагодити логістику через переправи. Тим паче це складно зробити на Осколі. Там на заваді стоїть специфічний рельєф, сама річка розташована у низині.

Важко уявити, що росіяни вдало зможуть її форсувати. Навіть для того, щоб почати форсувати її, потрібно витіснити повністю наше угруповання за Оскіл. Наразі про це не йдеться,

– наголосив військовослужбовець.

До слова, у Куп'янську Харківської області залишаються понад 3000 людей, а лінія фронту розташована за 2,5 кілометра від центру міста.