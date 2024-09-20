Фортифікації Чернігова під питанням: керівник МВА шокований якістю роботи

У Чернігові завершили перевірку стану, якості та ходу виконання міською радою робіт з відновлення і покращення фортифікаційних споруд навколо міста. В МВА засмучені результатом робіт.

Під час перевірки фортифікацій навколо Чернігова було виявлено низку порушень. Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

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В якому стані фортифікації Чернігова

Вранці 20 вересня Брижинський повідомив, що в Чернігові завершили перевірку стану, якості, ходу виконання робіт міською радою з відновлення та покращенню фортифікації навколо міста Чернігів.

Перевірка проводилась комісією, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери. Складені акти з відповідними фотоматеріалами та висновками,

– зазначається у повідомлені.

Він заявив, що стан фортифікацій довкола Чернігова "потребує окремого розгляду". Для цього він звернувся до Ради оборони області, щоб розглянути стан фортифікаційних споруд на одному з засідань.

В якому стані фортифікаційні споруди довкола Чернігова / Фото Дмитра Брижинського

"Від себе скажу, що під час перевірок та виїздів на локації деякі речі мене як військового шокували. Мова і про якість матеріалів і те, як ці роботи виконали. Адже за спорудження фортифікації сплатили з бюджету міста", – зауважив Брижинський.