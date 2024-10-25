Пропоную заспокоїтись, – глава Дніпропетровської ОВА відреагував на слова Жоріна про оборону

Ввечері 25 жовтня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін опублікував пост, у якому закликав готувати оборону Дніпропетровської області вже зараз. В ОВА відреагували на ці слова.

У відповідь на слова Жоріна голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук зазначив, що фортифікації в області будуються.

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Фортифікації у Дніпропетровській області

Пропоную всім заспокоїтись. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, в країні війна,

– вказав Лукашук.

Він додав, що процес будівництва фортифікації навколо Дніпропетровської області тривають і цей процес розпочався не вчора. Лукашук додав, що це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА.

"А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе. Більше віри в ЗСУ", – написав він.

Зазначимо, що Максим Жорін закликав завчасно будувати фортифікації на Дніпропетровщині, "враховуючи ситуацію із Селидовим та Покровськом". Він додав, що не потрібно "чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту".