Форум "Україна․ Рік 2024" зібрав топспікерів країни: головні заяви

Діалог стосовно того, як Україні досягнути цілей у війні, реалізувати формулу миру та розвивати Сили оборони, зараз є вкрай важливим. До нього слід залучити якомога більше лідерів думок.

У неділю, 25 лютого, в Києві розпочався форум "Україна. Рік 2024", на якому передбачені дискусії щодо цих та багатьох інших питань. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал зібрав найголовніші заяви зі заходу у форматі хронології.

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