Форум "Україна․ Рік 2024" зібрав топспікерів країни: головні заяви
Діалог стосовно того, як Україні досягнути цілей у війні, реалізувати формулу миру та розвивати Сили оборони, зараз є вкрай важливим. До нього слід залучити якомога більше лідерів думок.
У неділю, 25 лютого, в Києві розпочався форум "Україна. Рік 2024", на якому передбачені дискусії щодо цих та багатьох інших питань. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал зібрав найголовніші заяви зі заходу у форматі хронології.
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"Ми не знімаємо питання наших відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра (26-27 лютого – 24 Канал), ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", – сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Міністр оборони заявив, що 50% озброєння, виділеного західними партнерами, не приїжджає вчасно в Україну. Через це наша держава втрачає особовий склад та території. "На сьогодні допущені приватні виробники до виробництва боєприпасів. Наприклад, у боєприпасах для дронів, вони є лідерами. Так само в артилерійський та мінометних снарядах доля приватних виробників в компонентах більша, аніж державних. Ми далі лібералізуємо цей ринок", – відповів міністр стратегічних галузей на запитання журналістки 24 Каналу про приватний бізнес і ВПК. 5,5 мільярда доларів – саме на таку суму від початку вторгнення Україна знищила або уразила ворожої техніки. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко. Також посадовець констатував, що зараз триває розгортання регіональної мережі засобів РЕБ, які захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури: "Це сотні об'єктів", – наголошує Клименко. Зафіксовано, що ворог за цей час обстрілював нашу державу 110 тисяч разів. Це 137 тисяч виїздів рятувальників та поліцейських на місця атак. Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський озвучив головну мету команди Сирського. Власне, це ефективність, системність та аналіз застосування безпілотних систем. Підрозділи (Сил безпілотних систем – 24 Канал), які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який допоможе завдавати противнику максимальних втрат. "Стиль нашої війни сьогодні – винаходити такі продукти, які змінюватимуть ситуацію на полі бою", – переконує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, згадуючи про морські дрони, що наробили чимало лиха для ворога, зокрема уразили Кримський міст та флот окупантів. Міністр зазначає, що за допомогою електронних систем вдосконалюють математику війну. Це дозолятиме ефективніше рахувати й визначати потреби України, аби спрямовувати промисловість у правильне русло. Тільки FPV-дронів у цьому році буде понад мільйон. Також розвідувальні літаки, коптери, човни, РЕБ... Цього всього буде в цьому році більше. "Технології плюс сміливість українських воїнів – це наша формула перемоги", – акцентує Федоров. Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін розповів про розвиток ВПК. За його словами, оборонка станом на цей час – це 500 підприємств, які допомагають ЗСУ знищувати окупантів. Це 100 державних підприємств та 400 – приватних. Це 300 тисяч конструкторів, робітників та науковців, які працюють на оборонку. Камишін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Однак все одно ми не зможемо обійтися без допомоги від західних партнерів. Пріоритет зараз – оптимізувати ресурси, зробити їхнє використання ефективнішим. На практиці це означає зменшити суму, яку Україна витрачає на ліквідацію одного окупанта. "Я впевнений, що вона наблизиться до 1000 доларів", – сказав міністр. Першому слово дали на форумі міністру оборони України Рустему Умєрову. Він констатував, що це найбільша війна з часів Другої світової, а також зазначив: робиться усе можливе й неможливе, аби здійснити прорив. План на 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році. Умєров наголосив, що наша держава є єдиною країною в сьогоднішніх реаліях, яка має реальний бойовий досвід. Крім того, знання стосовно того, що таке Росія, які в неї сильні та слабкі сторони. Водночас важливо, за словами посадовця, що це перша війна, у якій збили гіперзвукову ракету "Кинджал". Власне, це є заслугою України та партнерів, які передали відповідну зброю.
Співпраця з Конгресом США
Затримки в постачанні зброї
Приватний бізнес і війна
Математика війни
Мета команди Сирського
Війна інновацій
Робота ВПК та головний пріоритет
План на 2024 рік
"Ми не знімаємо питання наших відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра (26-27 лютого – 24 Канал), ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", – сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Міністр оборони заявив, що 50% озброєння, виділеного західними партнерами, не приїжджає вчасно в Україну. Через це наша держава втрачає особовий склад та території.
"На сьогодні допущені приватні виробники до виробництва боєприпасів. Наприклад, у боєприпасах для дронів, вони є лідерами. Так само в артилерійський та мінометних снарядах доля приватних виробників в компонентах більша, аніж державних. Ми далі лібералізуємо цей ринок", – відповів міністр стратегічних галузей на запитання журналістки 24 Каналу про приватний бізнес і ВПК.
5,5 мільярда доларів – саме на таку суму від початку вторгнення Україна знищила або уразила ворожої техніки. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко.
Також посадовець констатував, що зараз триває розгортання регіональної мережі засобів РЕБ, які захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури: "Це сотні об'єктів", – наголошує Клименко.
Зафіксовано, що ворог за цей час обстрілював нашу державу 110 тисяч разів. Це 137 тисяч виїздів рятувальників та поліцейських на місця атак.
Заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський озвучив головну мету команди Сирського. Власне, це ефективність, системність та аналіз застосування безпілотних систем.
Підрозділи (Сил безпілотних систем – 24 Канал), які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який допоможе завдавати противнику максимальних втрат.
"Стиль нашої війни сьогодні – винаходити такі продукти, які змінюватимуть ситуацію на полі бою", – переконує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, згадуючи про морські дрони, що наробили чимало лиха для ворога, зокрема уразили Кримський міст та флот окупантів.
Міністр зазначає, що за допомогою електронних систем вдосконалюють математику війну. Це дозолятиме ефективніше рахувати й визначати потреби України, аби спрямовувати промисловість у правильне русло.
Тільки FPV-дронів у цьому році буде понад мільйон. Також розвідувальні літаки, коптери, човни, РЕБ... Цього всього буде в цьому році більше.
"Технології плюс сміливість українських воїнів – це наша формула перемоги", – акцентує Федоров.
Міністр з питань стратегічних галузей Олександр Камишін розповів про розвиток ВПК. За його словами, оборонка станом на цей час – це 500 підприємств, які допомагають ЗСУ знищувати окупантів.
Це 100 державних підприємств та 400 – приватних. Це 300 тисяч конструкторів, робітників та науковців, які працюють на оборонку.
Камишін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів, зокрема для артилерії. Однак все одно ми не зможемо обійтися без допомоги від західних партнерів.
Пріоритет зараз – оптимізувати ресурси, зробити їхнє використання ефективнішим. На практиці це означає зменшити суму, яку Україна витрачає на ліквідацію одного окупанта.
"Я впевнений, що вона наблизиться до 1000 доларів", – сказав міністр.
Першому слово дали на форумі міністру оборони України Рустему Умєрову. Він констатував, що це найбільша війна з часів Другої світової, а також зазначив: робиться усе можливе й неможливе, аби здійснити прорив.
План на 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році.
Умєров наголосив, що наша держава є єдиною країною в сьогоднішніх реаліях, яка має реальний бойовий досвід. Крім того, знання стосовно того, що таке Росія, які в неї сильні та слабкі сторони.
Водночас важливо, за словами посадовця, що це перша війна, у якій збили гіперзвукову ракету "Кинджал". Власне, це є заслугою України та партнерів, які передали відповідну зброю.