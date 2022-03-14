Фото Подоляка не мають ніякого стосунку до обстрілу Яворова, – генерал-майор СБУ

Окупанти завдали ракетного удару по Яворівському полігоні, де незадовго до цього там був і фотографувався радник голови Офісу Президента. Проте до атаки це не має ніякого стосунку.

Про це в ефірі 24 каналу розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун. За його словами, про полігон було відомо Росії і без якихось світлин.

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"Фотографії, наскільки я розумію, зробили на полігоні. Я дуже добре знаю цю місцевість. Це полігон ще радянський і всі координати цього полігону, зокрема з будинками, точно відомі були і в СРСР", – зауважив генерал-майор СБУ.

Ягун: Це конспірологія і "пошук відьом"

Ягун відзначив, що навіть кожна дитина в Україні знає про те, де розташований Міжнародний центр миротворчості та безпеки і що там відбувається. Так само всі знали і про те, що там збираються готувати іноземний легіон.

Моя особиста думка, що ці фотографії ніякого стосунку до обстрілу не мають. Це конспірологія і "пошук відьом",

– підкреслив він.

Також генерал-майор СБУ пояснив, що стріляли саме не в ту точку, де Михайло Подоляк зробив фотографію. "Здійснили обстріл саме містечка", – додав він.

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