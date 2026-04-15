На тлі "сварки" з Папою Римським: Трамп опинився у новому скандалі через фото в образі Ісуса

Американський президент опинився в епіцентрі нового скандалу, обурені навіть його прихильники. Все це – через опублікуване в соцмережах фото в образі Ісуса, згенероване штучним інтелектом.

Цей інцидент дуже обурив прибічників американського президента, повідомляє Politico.

Що відомо про скандальне фото Трампа?

Картинка, згенерована штучним інтелектом, зображає Трампа в ролі Ісуса Христа. Його оточують військовий, ветеран, жінка, що молиться, та традиційні американські символи: статуя Свободи, орли та національний прапор. Трамп вдягнений у білий хітон, а з долонь в нього йдуть промені світла. Однією рукою президент торкається хворого чоловіка в лікарняній сорочці, що може бути посиланням до сцен з Біблії, де Ісус лікував хворих та навіть воскрешав мертвих.



Картинка, яку виклав Трамп у соцмережі / Зображення з акаунта Трампа у Trurh Social

Фото викликало шквал критики, насамперед від електорату президента США – консервативних релігійних американців, серед яких як протестанти, так і католики. Білий дім не відразу відповів на прохання прокоментувати критику. Після обурення в коментарях Трамп видалив допис наступного дня, після чого заперечив порівняння з Ісусом і заявив журналістам, що його зобразили лікарем.

Так, я її опублікував, і я думав, що це я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом – я зображений як співробітник Червоного Хреста,

– виправдовувався Дональд Трамп.

Що відомо про останні скандали Трампа?

Politico повідомляє, що невдоволення було особливо сильним з боку євангельських протестантів, традиційних католиків і популістських консерваторів, які складають основу електорату Трампа. Навіть спікер Палати представників Майк Джонсон, відомий тим, що не висував на голосування питання допомоги Україні у 2024 році, заявив, що особисто просив Трампа видалити допис. Враховуючи те, що вже восени будуть довибори, Трамп припустився помилки, посиливши розбіжності у таборі своїх прихильників.

Politico припускає, що люди активніше висловлюють невдоволення на тлі політичних проблем, які виникли під час президентства Трампа. Особливо це стосується війни в Ірані, яка спричинила зростання цін на енергоресурси і не має популярності серед його прихильників з ізоляціоністськими поглядами.

Також Трамп встиг розкритикувати Папу Римського Льва XIV за недостатню підтримку своєї зовнішньої політики та назвав його "слабким". У Ватикані відреагували на заяви Трампа. Ці висловлювання американського президента розкритикувала і його союзниця – прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

