Повітряні сили знешкодили ворожу ракету біля Білої Церкви: що від неї залишилося

ЗСУ знищили ворожу ракету на Білоцерківщині. Від неї залшилося кілька шматків брухту.

Унаслідок падіння ракети руйнувань нема. Фото залишків ворожої авіації опублікувала поліція Київської області 15 липня.

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Поліцейські знайшли рештки російської ракети

Ввечері, 15 липня, Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету над територією Білоцерківського району. Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає. Поліцейські Київщини провели огляд місця події,

– мовиться в повідомленні.



Правоохоронці перевірили місцевість, де впала ворожа ракета / Фото поліції



Усе, що залишилось від російської ракети / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

Раніше у мережі з'явилося відео з падінням цієї ракети. На запис потратив момент перехоплення ворожої авіації.

Загальні втрати ворога станом на ранок 16 липня

особового складу – близько 38140 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1677 (+5);

бойових броньованих машин – 3874 (+8);

артилерійських систем – 846 (+4);

РСЗВ – 247 (+0);

засоби ППО – 109 (+0);

літаків – 220 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилаті ракети – 162 (+7),

кораблі /катер – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4).

спеціальна техніка – 68 (+1).

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