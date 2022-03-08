Фотобанк Depositphotos та платформа дизайну VistaCreate закрилися для Росії і Білорусі

Внаслідок вторгнення Росії на територію України з країни-агресорки продовжують іти компанії. Так, тепер у ній, а також Білорусі не працюватимуть Depositphotos і VistaCreate.

Як повідомляється у блозі Depositphotos, таке рішення прийняли у зв'язку з військовими діями, що проводяться Росією на території України.

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Depositphotos та VistaCreate ідуть з Росії й Білорусі

Також у зв'язку із санкціями проти Росії фотобанк Depositphotos та платформа для графічного дизайну VistaCreate припиняють усі продажі, надання послуг клієнтам, а також партнерам з Росії та Білорусі.

Ми припинимо прийом платежів, припинимо доступ до передплачених послуг і припинимо будь-яку іншу співпрацю з клієнтами та партнерами з вищезгаданих країн,

– йдеться у заяві.

Також команди Depositphotos та VistaCreate засуджують насильницькі та протиправні дії з боку Росії. У компаніях не хочуть, щоб їхніми послугами користувалися з матою пропаганди, а також дезінформації.

Раніше для боротьби з дезінформацією та пропагандою, компанії розіслали електронні листи користувачам у Росії та Білорусі. У них розповіли правду про війну в Україні, а також закликали місцеве населення приєднатися до антивоєнних протестів.

Також співробітники компанії працюють волонтерами, жертвують гроші на гуманітарні цілі та вступають до лав територіальної оборони.

Зазначимо, що Depositphotos була заснована Дмитром Сергеєвим у листопаді 2009 року в Києві. Наразі її штат налічує 450 українців по всьому світу.

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