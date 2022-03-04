Фотографував блокпост: у Києві затримали нардепа Нестора Шуфрича

Проросійський нардеп з не менш проросійської партії Нестор Шуфрич навіть після нападу Росії на Україну не припинив свої "гастролі" пропагандистськими каналами. Та після того, як він фотографував український блокпост, за нього взялися правоохоронці.

Під час затримання, охоронці нардепа стріляли у представників територіальної оборони. Тепер як і депутатом, як і його поплічниками, займуться правоохоронці.

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За словами нардепа Юрія Бірюкова, горе-депутата уже передали в СБУ. З ним працюють слідчі. А поки пропонуємо вам кадри із затриманням Шуфрича.



Затримання Шуфрича, який фотографував блокпост / Фото телеграм-каналу "Лачен пише"



Шуфричем і його охоронцями займуться слідчі / Фото телеграм-каналу "Лачен пише"

До слова, ми не даремно згадали про "гастролі" Шуфрича каналами пропагандистів. Наприклад, у його пресслужбі опублікували відео, як він сам доєднався до однієї з російських програм. Відео ви можете переглянути тут.

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