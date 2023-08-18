Альтернатива дорогим снарядам, – у фонді Притули розповіли, чому FPV-дрон важливий для фронту
І Україна, і Росія активно використовують на фронті FPV-дрони. Вони є порівняно дешевою альтернативою дорогим снарядам.
Про це 24 Каналу розповів військовий координатор фонду Сергія Притули – Богдан Данилів, зауваживши, що FPV-дрони відрізняються від звичних на фронті "мавіків" та "аутелів".
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FPV-дрон розшифровується з англійської як "first person view". Під час його пілотування використовують спеціальні окуляри.
Дрон доволі простий та дешевий. Дехто називає його іграшковим. Тому його масово закуповують. Якщо це FPV-дрон-камікадзе, то пілот використовує окуляри та летить на ураження цілі,
– зауважив Данилів.
Скільки коштує FPV-дрон
Як наголосив Данилів, в середньому ціна такого дрона – від 380 до 500+ доларів. Все залежить від конфігурації, рами тощо. Пілотування його доволі складне та відрізняється від звичайних "мавіків" насамперед тим, що у ньому немає стабілізації.
Для навчання потрібно пройти курс, який починається з симулятора. Вже згодом можна тренуватися на полігоні. А загалом усе навчання забирає орієнтовно 2 – 3 тижні. Після цього можна пробувати використовувати його на бойових виходах.
В цілому FPV-дрони – дешева альтернатива дорогих снарядів, яких у нас не так і багато. На сьогодні на деяких напрямках є дефіцит боєприпасів. Тому FPV-дрон – чудова альтернатива на тих напрямках, де є умовний "снарядний голод",
– зауважив Данилів.
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Де можна придбати FPV-дрони
Не секрет, що усі запчастини до цих дронів виробляють у Китаї. Між Україною та Росію йде дуже сильна конкуренція за ці безпілотники. Виробничі можливості в Китаї обмежені. Тому важливо швидше їх викупити, щоб ця техніка не дісталася ворогу.
Якась компанія може зробити 3 тисячі штук на місяць. Інша – 4 тисячі. Чим більше купимо ми – тим менше прилетить в наш бік. Росія це чудово розуміє, тому вкладає в це ресурси. Нам потрібно тримати темп. Можливо, Росія трохи нас вже переганяє в цьому,
– зазначив Данилів.
FPV-дрони на фронті: коротко
- На початку червня була інформація, що в Росії розгорнули серійне виробництво FPV-дронів. Пропагандисти стверджували, що окупанти на півдні України отримали партію з "декількох тисяч одиниць".
- Україна також працює в цьому напрямку. Міністр оборони Олексій Резніков на початку серпня презентував вже 10 модель FPV-дрона. Поки що його виготовляють з іноземних запчастин, але основна мета – самостійне виготовлення комплектуючих.
- Вже було багато відео, як українські військові використовували FPV-дрони. Однак вони почали з'являтися і в окупантів. Нещодавно загарбники намагалися влучити в бійця ССО під час евакуації. Однак їм це не вдалося.