Альтернатива дорогим снарядам, – у фонді Притули розповіли, чому FPV-дрон важливий для фронту

І Україна, і Росія активно використовують на фронті FPV-дрони. Вони є порівняно дешевою альтернативою дорогим снарядам.

Про це 24 Каналу розповів військовий координатор фонду Сергія Притули – Богдан Данилів, зауваживши, що FPV-дрони відрізняються від звичних на фронті "мавіків" та "аутелів".

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FPV-дрон розшифровується з англійської як "first person view". Під час його пілотування використовують спеціальні окуляри.

Дрон доволі простий та дешевий. Дехто називає його іграшковим. Тому його масово закуповують. Якщо це FPV-дрон-камікадзе, то пілот використовує окуляри та летить на ураження цілі,

– зауважив Данилів.

Скільки коштує FPV-дрон

Як наголосив Данилів, в середньому ціна такого дрона – від 380 до 500+ доларів. Все залежить від конфігурації, рами тощо. Пілотування його доволі складне та відрізняється від звичайних "мавіків" насамперед тим, що у ньому немає стабілізації.

Для навчання потрібно пройти курс, який починається з симулятора. Вже згодом можна тренуватися на полігоні. А загалом усе навчання забирає орієнтовно 2 – 3 тижні. Після цього можна пробувати використовувати його на бойових виходах.

В цілому FPV-дрони – дешева альтернатива дорогих снарядів, яких у нас не так і багато. На сьогодні на деяких напрямках є дефіцит боєприпасів. Тому FPV-дрон – чудова альтернатива на тих напрямках, де є умовний "снарядний голод",

– зауважив Данилів.

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Де можна придбати FPV-дрони

Не секрет, що усі запчастини до цих дронів виробляють у Китаї. Між Україною та Росію йде дуже сильна конкуренція за ці безпілотники. Виробничі можливості в Китаї обмежені. Тому важливо швидше їх викупити, щоб ця техніка не дісталася ворогу.

Якась компанія може зробити 3 тисячі штук на місяць. Інша – 4 тисячі. Чим більше купимо ми – тим менше прилетить в наш бік. Росія це чудово розуміє, тому вкладає в це ресурси. Нам потрібно тримати темп. Можливо, Росія трохи нас вже переганяє в цьому,

– зазначив Данилів.

FPV-дрони на фронті: коротко