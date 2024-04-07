Українські захисники FPV-дроном уразили ворожу РСЗВ "Ураган" на території Росії: епічне відео

Наші військові продовжують результативно знищувати окупантів та їхню техніку з допомогою FPV-дронів. Причому не лише на території України, а й у Росії.

Нашим військовим з підрозділу Chimera вдалося успішно уразити ворожу техніку. На відео, яке виклав у мережу активіст Сергій Стерненко, можна побачити, як FPV-дрон б'є по реактивній системі залпового вогню "Ураган".

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Рідкісний удар по РСЗВ

Дрон наших воїнів Сил оборони не лише переслідував РСЗВ ворога, він ще й влучив в "Ураган". Цікаво, що сталося це на території Росії. Якщо точніше, то йдеться про Бєлгородську область.

Дуже рідкісний випадок – дроном уражено РСЗВ "Ураган,

– зазначив Сергій Стерненко.

Він не лише виклав ролик у мережу, а й подякував українцям, котрі продовжують донатити на FPV-дрони, які наші військові результативно використовують для ударів по ворогові.

На відео, яке Стерненко виклав у мережу, можна побачити момент влучання безпілотника у РСЗВ. Видно, як FPV-дрон слідкує за російською реактивною системою залпового вогню. І в якийсь момент він влучає у БМ-27 "Ураган", який курсував населеним пунктом на Бєлгородщині.

FPV-дрон українців уразив РСЗВ "Ураган" на Бєлгородщині: дивіться відео

Оскільки ми заговорили про ураження РСЗВ "Ураган", то не зайвим буде згадати актуальну статистику втрат ворога. Нею зранку 7 квітня поділилися у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога за понад 2 роки великої війни

Як зазначили у відомстві, дані уточнюються. Водночас наведемо ті цифри, які були актуальними станом на ранок 7 квітня. Так, наші військові за минулу добу ліквідували 820 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення йдеться про 447 510 бійців так званої "другої армії світу".

Також окупанти не дорахуються десятків тисяч одиниць своєї техніки. Якщо точніше, то мовиться про 7074 танки, 13 551 бойових броньованих машин, 11 316 артилерійських систем, 1036 РСЗВ, а також 749 засобів ППО.

Нашим захисникам і захисницям також вдалося перетворити на брухт 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8956 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2064 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15 071 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1864 одиниці спеціальної техніки.