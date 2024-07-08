У ЗСУ є технологічна інновація, яка послабить ворожий тиск на ППО: в ISW розкрили деталі

Українські оператори безпілотників дедалі більше покращують свої можливості перехоплення ворожих дронів. Це дозволяє послабити тиск противника за наші засоби протиповітряної оборони.

Українські оператори безпілотників використовують FPV дрони для ураження російських розвідувальних безпілотників. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Столтенберг розповів, які наслідки ймовірної поразки США та НАТО в Україні

Тиск на ППО можна послабити

Так, на відео, опублікованому 1 червня, видно, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника "Зала" і розвідувального безпілотника середнього радіуса дії "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

Зазначається, що 29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямку.

Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіуса дії в повітрі. Ці технологічні інновації можуть дозволити українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіуса дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах,

– йдеться у повідомленні.

Як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати безпілотники для перехоплення інших БпЛА на тактичному рівні. Водночас ISW ще не бачив підтверджень того, що російські сили використовують дрони для враження українських безпілотників дальнього радіуса дії в повітрі.

За словами фахівців, здатність українців використовувати дешеві й широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення дорожчих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським силам послабити російські ударні комплекси.

Разом з тим це дозволило б зберегти при цьому дорогі та дефіцитні перехоплювачі протиповітряної оборони малої й середньої дальності, яких Україна й так потребує, для дорожчих і значних російських повітряних цілей.

Втім, військові аналітики наразі не бачили випадків, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників. Російські й українські війська наразі ведуть технологічне змагання між наступальними та оборонними силами.

Так, повідомляється, що здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати нинішні переваги Росії в матеріально-технічному забезпеченні.