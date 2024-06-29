На Львівщині на території підстанцій знайшли фрагмент касетного боєприпаса Х-101

У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайшли фрагмент касетного боєприпаса російської ракети Х-101.

У Міненерго повідомили, що фрагмент касетного боєприпасу вивезли за територію підстанції.

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"У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 сантиметрів – фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції", – ідеться у повідомленні.

Атака по Львову

Востаннє росіяни атакували Львівську область 22 червня. Тоді голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили ракетою по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в області. На місці атаки виникла пожежа, яка тривала кілька годин.

Боролися з вогнем 67 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки. Згодом в Укренерго уточнили, що внаслідок удару у Львівській області пошкоджено обладнання на об'єкті національної енергетичної компанії.