Фракція позбулась певних маргіналів, – Ставнійчук про зміни у "Слузі народу"

У "Слузі народу" відбувається масова очистка своїх лав від особливо одіозних депутатів. Феноменом стало розділення суспільством сприйняття президента і його партії.

Кого виключили зі списку "слуг"

Наприклад, Микола Тищенко, заробивши скандальну славу "Велюром", салютом у "Фьєрмонті" і "закарпатським сепаратизмом" на Прикарпатті, ще й вирішив помірятись силами з Іллею Кивою.

Актуально Бійка в Раді: почубились "слуга" Сольський та Івченко – відео, фото

Володимир Зеленський назвав політика "хорошою людиною", тому постійно дає йому ще один шанс. Однак не кожен "слуга народу" – Микола Тищенко. Деяких одіозних особистостей монобільшість наважилась таки виключили зі своїх лав.

Фракція позбулась певних маргіналів. Це тільки допомогло їм голосувати в середньому, підвищилось число,

– зауважила парламентська аналітикиня громадського руху "Чесно" Оксана Ставнійчук.

За останній рік "зеленого кольору" позбулись:

Олександр Дубінський, який опинився під санкціями США;

Олександр Шевченко, який з'їздив ручкатися з "останнім диктатором Європи" Олександром Лукашенком;

Олександр Юрченко, про "плюшки" у справі якого не чув тільки лінивий.

Ті ж виключені, згідно з даними, голосують більш-менш одностайно з колишньою коаліцією, просто не збурюючи політсилу всередині. Однак бити по іміджу продовжують із завзяттям.

Зокрема, мовиться про скандал навколо Юрченка у Львові. За словами політолога Олега Саакяна, люди часто не враховують, виключили нардепа з політсили чи ні, тому такі випадки впливають на рейтинги "Слуги народу".

Читайте також Монастирський має серйозний авторитет у парламенті, – "слуга народу" Маслов

Дорослішання "слуг народу"

На думку народної депутатки Євгенії Кравчук, у політсилі стало менше політичного романтизму. "Думали турборежим, все будемо голосувати швидко, а тепер побачили, як виглядає затягування на місяці", – підкреслила вона.

Партія трохи змінилась, стала зрілішою і більш виваженою у деяких питаннях,

– заявив депутат від "Слуги народу" Федір Веніставський.

Депутати чинили супротив президенту

Крім того, "слуги" навчились "показувати зуби" навіть президенту, під чиїм ім'ям прийшли у парламент. Наприклад, коли відмовились розпускати той же Конституційний суд на вимогу президента або ж вимагають від Банкової пояснень у кадрових пертурбаціях уряду.

Депутати не впливають на рейтинг Зеленського / Фото Офісу Президента

Про керування "Слугою народу" з Банкової свідчать засідання фракції за ініціативою Володимира Зеленського. Попри усі скандали у колективі, моноліт все ще тримається, як зазначають фахівці. Не зважаючи на те, що кожна третя ініціатива провалюється, з цим навчились ладнати.

Це також стосується не тільки депутатських законопроєктів, але й президентських. Цікаво, що "Слузі народу" допомагає приймати закони група "Довіра" і фракція "Голос", – пояснила Ставнійчук.

Скандальні вчинки "слуг" майже не впливають на рейтинги Зеленського. Суспільство розділило сприйняття президента і його партії. Тому з Банкової за помилками нардепів лише спокійно спостерігають.

Як змінилась політсила "Слуга народу": дивіться сюжет 24 каналу