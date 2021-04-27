З фракцією зустрічей не було, – Євгенія Кравчук про можливу відставку Степанова

У парламенті, за інформацією ЗМІ, заговорили про відставку Максима Степанова. Водночас у "Слузі народу" відповідне питання не обговорювали.

У випадку відставки очільника Міністерства охорони здоров'я, нового керівника МОЗ потрібно призначити одразу. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"З фракцією не було жодних зустрічей щодо можливих кандидатів на цю посаду (очільника МОЗ – 24 канал)", – розповіла Євгенія Кравчук.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" зазначила, що якби питання про відставку Максима Степанова винесли на голосування, то вона б підтримала це, однак лише за умови, якщо наступним буде голосування щодо призначення нового міністра, який зустрівся з фракцією.

На думку Євгенії Кравчук, рішення відправляти у відставку і мати лише виконувача обов'язки міністра буде необачним. За її словами, це буде не зовсім правильним сигнал для суспільства в період пандемії.

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Також Кравчук зауважила, що у "Слузі народу" не робили якихось офіційних опитувань з приводу ситуації довкола можливої відставки Степанова.

Частина моїх колег уже підписались під постановою про відставку. Не хотілось би, щоб це стало якимось предметом політичних спекуляцій,

– сказала Євгенія Кравчук.

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