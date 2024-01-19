Україна використовує гібридні системи ППО: у Повітряних силах розповіли, де можуть працювати

Україна для протистояння російським повітряним цілям використовує також гібридні системи ППО. Юрій Ігнат розповів, де їх можуть застосовувати.

Детальніше про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. Він наголосив, що гідридні системи ППО не виділяються далекобійністю, передає 24 Канал.

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Де можуть працювати гібридні системи ППО

За словами Юрія Ігната, відповідні системи використовують, щоб прикривати від повітряних цілей ворога як інфраструктуру, так і військові об'єкти.

Речник Повітряних сил зазначив, що в Україні вже використовували раніше практику, яка передбачала поєднання радянського та західного озброєння. Зокрема, такі комбінації працюють в авіації. Мовиться про використання ракет із Заходу, які запускають з літаків радянського виробництва, – вони є на оснащенні України.

Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше – чому б ні,

– розповів Юрій Ігнат.

Він зауважив, що в Україні також займаються модернізацією ПЗРК для мобільних вогневих груп. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що мовиться про оснащення цих переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням. Це дозволить наростити показник збиття повітряних цілей ворога.

Гідридні системи ППО в Україні: що відомо