У Франківську чоловік з ножем нападав на людей: його затримали

У центрі Івано-Франківська 23 червня 40-річний чоловік кидався на перехожих. У його руках був ніж. На щастя, його вдалося затримати.

Спіймали чоловіка громадяни спільно з поліцією. Інцидент трапився на вулиці Володимира Великого.

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Поліція дізналась про напади з радіоефіру

Про те, що невідомий кидається на перехожих, почув в радіоефірі заступник командира батальйону. Він якраз перебував неподалік, а тому швидко приїхав на допомогу.

Як зазначили у поліції, чоловік мав ознаки сп'яніння. Вже після затримання неподалік виявили предмет, схожий на ніж.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Вона встановлювала усі обставини та надавала правову кваліфікацію діям затриманого.

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