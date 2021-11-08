У Франківську молодик врятував чоловіка, який хотів стрибнути з моста на потяг: епічне відео

В Івано-Франківську чоловік у стані алкогольного сп'яніння намагався стрибнути з моста через колії на потяг. Запобігти трагедії вдалося невідомому молодику, який зупинив нетверезого в останню мить.

Місцеві журналісти повідомляють, що інцидент стався 7 листопада на залізничному вокзалі міста. У мережі також оприлюднили відеозапис героїчного порятунку.

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Порятунок в останню мить

Очевидці розповідають, що нетверезий чоловік вийшов на пішохідний перехід через колії та спершу хотів стрибнути з нього на перон. Проте, потім нібито передумав.

Однак коли потяг почав рух, він зібрався зіскочити на його дах.

В останню мить до нього підбіг невідомий молодик і буквально зняв франківчанина з моста.

У патрульну поліцію викликів про спробу самогубства повідомлень не надходило.

Перехожий врятував чоловіка, який хотів стрибнути з моста: дивіться відео