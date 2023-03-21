Не лише бабця, але й навчальний заклад: у Франківську продовжують цькувати дівчинку зі скакалкою

Днями в Івано-Франківську спалахнув скандал. Бабуся накинулася на молоду дівчину, бо та стрибала у дворі на скакалці. Старша пані поводилася вкрай неадекватно, ображала та обзивала дівчину.

Користувачі соцмереж стали на захист 19-річної дівчини, однак на цьому історія не закінчилася.

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Після того як відео з образами розлетілося у соцмережах навчальний заклад, де вчиться дівчина, наказали видалити відео. На жаль, викладачі також засудили дівчину і стали на бік бабусі.

Дівчинку зі скакалкою з Франківська, чиє відео стало вірусним, розкритикували у рідному навчальному закладі. Ба більше, їй наказали видалити відео зі свого тіктоку та інстаграму. А ще попросити зробити це всіх, хто перепостив,

– сказала журналістка Анна Рибалко.

Вона додала, що дівчину звати Ліза. В її профілі на фейсбуці написано, що вона мешкала у Краматорську та Харкові. Тож, цілком можливо, що вона є переселенкою зі Сходу.

На підтримку дівчини створили флешмоб

Франківська молодь стала на захист Лізи і прийшла на майданчик біля будинку дівчини зі скакалками. Участь у флешмобі взяли приблизно 10 людей. Всі перехожі, які це бачили, зупинялися та посміхалися. Флешмоб побачила і сама Ліза. Вона вийшла до своїх шанувальників і подякувала за підтримку, хоч і видно було, що вона дуже сором'язлива.

На підтримку дівчини зробили флешмоб:дивіться відео

Що цьому передувало

В Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. У дворі між багатоповерхівками старша жіночка почала зачіпати молоду дівчину через те, що вона стрибає на скакалці. Бабуся накинулася на дівчину і наказала їй піти, бо "їй так хочеться". І це попри те, що дівчина прийшла на це місце раніше за бабусю і займалася спортом ще до того, як та почала на неї кричати.

Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, адже біля її під'їзду – парковка, на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у школі. Дівчина у цій ситуації трималася дуже добре і виховано. Не ображала бабусю та не кричала на неї. Натомість старша жінка назвала її "невихованої" та "малим гівном".