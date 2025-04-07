Помер народний художник України та корифей сучасного склярства Франц Черняк
- Франц Черняк, народний художник України, помер 6 квітня на 88 році життя.
- Він був професором кафедри художнього скла ЛНАМ та одним із корифеїв сучасного українського художнього склярства.
Народний художник України Франц Черняк помер у неділю, 6 квітня. Його називали корифеєм сучасного українського художнього склярства.
З митцем попрощаються 7 квітня у Львові. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську національну академію мистецтв.
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Чим відомий Франц Черняк
Франц Черняк народився 10 липня 1938 року. Помер на 88 році життя.
Він багато років працював професором кафедри художнього скла ЛНАМ і був учасником низки міжнародних і всеукраїнських виставок і симпозіумів.
Народний художник України, професор, один із корифеїв сучасного українського художнього склярства та піонерів міжнародного руху студійного скла. Автор численних авторських композицій і зразків продукції Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, де упродовж десятиліть працював на посаді головного художника,
– розповіли про досягнення Франца Черняка колеги.