Франція арештувала вілли, власниками яких можуть бути російські олігархи, – ЗМІ

Санкції партнерів України продовжують нищити не лише російську економіку, а й благополуччя ворожих еліт. Франція наклала арешт на ще три вілли, які належать російським олігархам.

Франція продовжує виконання санкцій ЄС, накладених на Росію, та арештовувати майно російських бізнесменів. Дійшла черга й до трьох вілл на Французькій Рив'єрі.

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Кому належать вілли

Як стало відомо журналістам, арештовані маєтки належать Олегу Дерипасці, Кирилу Шамалову та Мусі Бажаєву. Зокрема, йдеться про маєтки "Геркулес", "Сибура" та "Тріанон". Їх власниками є саме російські олігархи.

Раніше Франція вже заморозила 41 об'єкт нерухомості, що належать російським олігархам, серед них була й власність Романа Абрамовича. Тоді вартість арештованого майна склала понад 1 мільярд євро.

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