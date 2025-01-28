Франція може відправити війська до Гренландії у відповідь на погрози Трампа, – Politico

У Франції заявили, що можуть розгорнути свої війська у Гренландії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Данія готова розглянути таку пропозицію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Водночас в МЗС Франції вважають, що вторгнення США в Гренландію є малоймовірним.

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Чи відправить Франція свої війська у Гренландію

Барро повідомив, що Франція обговорила з Данією можливість розгортання військ на Гренландії у відповідь на погрози Трампа забрати острів.

За словами глави МЗС, Данія готова розглянути таку можливість, якщо мова буде йти про захист її безпекових інтересів.

Коментарі Барро пролунали в той момент, коли прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебувала у блискавичному турі європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у спілкуванні з Трампом,

– зазначили у виданні.

Міністр закордонних справ Франції заявив, що ймовірність вторгнення США в Гренландію є низькою.

"Якщо Данія звернеться до країн-членів Європейського Союзу з проханням про солідарність, Франція буде поруч", – наголосив Барро.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією та "збільшать свою територію". За його словами, 56 тисяч жителів острова хочуть стати частиною Сполучених Штатів.