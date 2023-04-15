Франція у пошуках: політолог сказав, чому Париж хоче бути посередником між Китаєм і США

Франція хоче стати посередником між США та Китаєм. Це давня політика країни, яку вона провадила ще в минулому столітті будучи посередником між США та спочатку СРСР, а потім Росією.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він наголосив, що інтерес Франції – знайти свою нішу, використовувати її для економічних преференцій і отримувати від цього зиск.

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Нове посередництво

Тарас Загородній зазначив, що наразі ведеться робота щодо розхитування коаліції країн НАТО. Так, Франція за часів СРСР займала роль посередника між Радянським Союзом та США. До 1958 року Шарль де Голль наполіг, щоб жодного війська НАТО не було на території Франції. А в 1966 році країна взагалі вийшла з військових структур Альянсу. І тривало це до 2009 року.

"Я не виключаю таких кульбітів (різких змін – 24 Канал) у французів, бо їхня роль посередника між США та спочатку Радянським Союзом, а потім Росією зникла. Вони розуміють, що такого посередника не треба США. Вони робитимуть ставку на Центральну та Східну Європу, яка буде основною опорою безпеки та багато питань щодо східної політики ЄС треба буде узгоджувати в тому числі з Києвом. І Франція знайшла нову клієнтелу. Тепер вони хочуть бути посередником між США та Китаєм", – зазначив політолог.

Тарас Загородній про політику Франції: дивитись відео

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