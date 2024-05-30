Франція може відправити військових інструкторів в Україну: ЗМІ припустили, коли це може статись
Джерело:Reuters
Президент Франції Еммануель Макрон заявляв про готовність відправити своїх інструкторів до України. Пізніше також з'явилась інформація, що він готовий представити план їхнього розміщення в Україні.
ЗМІ пишуть, що Франція вже скоро може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. Про рішення можуть оголосити вже наступного тижня.
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Спочатку це буде обмежена кількість персоналу
Рішення може бути приурочене до візиту українського президента Володимира Зеленського.
За словами дипломатів, Париж сподівається хоче і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву. Франція налаштована на це навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.
Двоє французьких дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів. Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.
Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду. Джерела зазначають також, що домовленості дуже "просунуті".
Макрон підтримав право України бити по військових базах на території Росії
- Емманюель Макрон переконаний, що Україна має право бити по російських військових об'єктах, з яких здійснюються обстріли. Про це президент Франції сказав на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня під час поїздки до Німеччини.
- Емманюель Макрон вирушив до Німеччини із триденним державним візитом. Це стало першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки. Під час зустрічі з Шольцом політики говорили зокрема про війну в Україні.
- Політик також підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії. Однак варто зазначити, що президент Франції не уточнив, чи йдеться про удари зброєю, яку передали Україні західні союзники.