Франція передасть до 250 тисяч дронів для ЗСУ до кінця року

Франція готова зробити до 250 тисяч дронів для ЗСУ до кінця року і передати їх. Дрони будуть обладнані майданними осколковими вибуховими пристроями та штучним інтелектом.

Франція розробляє новітні дрони для України

Дрони автономні, самі знаходять цілі, ідентифікують їх, після чого виробляють повітряний підрив. При цьому українські військовослужбовці мають бути укомплектовані активними RFID-токенами.

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Дрон матиме обмежувач за координатами, де він може бути активований. RFID-токен виконуватиме функції системи розпізнавання "свій – чужий".

Поки що бойове застосування таких дронів протипіхотне, проте передбачається масштабування їх для ураження броньованої техніки.

При цьому французи вже ведуть відпрацювання дій груп дронів у вигляді рою, що дозволить при виявленні групових цілей спрямовувати необхідну кількість пристроїв з платформи-носія, або окремо.

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