Франція передасть до 250 тисяч дронів для ЗСУ до кінця року
Джерело:Journal du Dimanche
Франція готова зробити до 250 тисяч дронів для ЗСУ до кінця року і передати їх. Дрони будуть обладнані майданними осколковими вибуховими пристроями та штучним інтелектом.
Франція розробляє новітні дрони для України
Дрони автономні, самі знаходять цілі, ідентифікують їх, після чого виробляють повітряний підрив. При цьому українські військовослужбовці мають бути укомплектовані активними RFID-токенами.
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Дрон матиме обмежувач за координатами, де він може бути активований. RFID-токен виконуватиме функції системи розпізнавання "свій – чужий".
Поки що бойове застосування таких дронів протипіхотне, проте передбачається масштабування їх для ураження броньованої техніки.
При цьому французи вже ведуть відпрацювання дій груп дронів у вигляді рою, що дозволить при виявленні групових цілей спрямовувати необхідну кількість пристроїв з платформи-носія, або окремо.
Військова допомога від Франції: актуально
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками Конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Раніше, під час візиту Володимира Зеленського до Франції український та французький очільники підписали угоду про гарантії безпеки для нашої держави. Зеленський назвав цей документ дуже амбітним, а Макрон пообіцяв "робити більше" для захисту України від агресії.
- Документ передбачає, що у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги нашій державі.
- Франція також буде готувати інструкторів, артилеристів, бійців протиповітряної оборони, повітряних сил