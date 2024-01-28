Франція пообіцяла щомісяця надавати України снаряди: у Міноборони розповіли, скільки їх буде

Україна продовжує отримувати озброєння від країн-союзників. Так, Франція Збройним Силам України зможе щомісячно надавати по 3 тисячі снарядів натівського калібру 155 міліметрів.

Про це розповів заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю. Він, власне, очолював делегацію від України під час першого засідання Коаліції артилерії, проведеного у Парижі.

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Україна отримуватиме снаряди

Гаврилюк зазначив, що представники української делегації "аргументовано, виходячи з об'єктивної картини на фронті і можливих варіантів розвитку ситуації, озвучили потребу українського війська" під час засідання Коаліції.

Крім того, під час відповідного заходу обговорювали військово-технічне співробітництво у рамках довгострокової підтримки українського війська.

Заступник міністра оборони наголосив, що "важливо було у колі партнерів виробити консолідовану позицію щодо шляхів вироблення багатьох наших проблемних питань". Він зазначив, що обговорили питання щодо надання Україні:

артилерійських засобів,

снарядів,

постачання запасних частин до артсистем, або їх виробництво на території України,

питання удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів,

крім того, обговорили організацію ремонту артилерійського озброєння.

Під час першого засідання Коаліції артилерії пролунали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України,

– наголосив Гаврилюк.

За словами заступника міністра, офіційний Париж вкотре продемонстрував свою стійкість у питанні підтримки нашої держави. Він додав, що у Франції планують для України виготовити 78 CAESAR, шість з яких поставлять найближчим часом.

Якщо говорити про 155-міліметрові снаряди для французьких артилерійських систем, то Себастьян Лекорню, міністр Збройних сил Франції, заявив, що країна зможе надавати Збройним Силам України щомісяця 3 тисячі відповідних снарядів.

Тим часом Олаф Шольц зробив чергову заяву, яка стосується допомоги для нашої держави. Він закликав країни-члени ЄС значно наростити своє фінансування, яке спрямовують нашій державі для боротьби з країною-агресоркою. Він також наголосив, що Німеччина у 2024 році надасть Україні 7 мільярдів євро допомоги. За словами Шольца, це більш ніж половина суми від інших країн, які входять до Євросоюзу.