Франція наполягає на нормандській зустрічі, попри відмову Лаврова

У Франції наполягають на якнайшвидшому проведенні зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів. Відмова Росії не сприяє подоланню розбіжностей.

У міністерстві закордонних справ Франції зазначили, що хочуть швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі.

До речі У Зеленського відреагували на відмову Лаврова від нормандських переговорів

Що кажуть у Франції про відмову Лаврова

Французький дипломат сказав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей, а також у наданні переговорам нового політичного імпульсу.

Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від зустрічі 11 листопада у Франції називають "неправильною позицією". Дипломат нагадав, що Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.

Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився,

– обурились у МЗС.

Що цьому передувало