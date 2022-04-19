Франція не потребує газу з Росії та підтримує ембарго на її енергоносії, – Макрон

Еммануель Макрон заявив, що Франція не потребує російського газу. Президент Франції додав, що не з його ініціативи відклали питання ембарго на нафту з Росії.

Відповідну заяву президент оприлюднив у ефірі французького каналу. Зокрема на 54 день повномасштабної війни Макрон сказав, що Франція працює над закупівлями газу в інших країн.

Зауважте Хочу, щоб він зрозумів – це ніщо інше, як геноцид, – Зеленський запросив Макрона до України

Макрон заявив, що Франція не потребує газу з Росії

Європа залежить від російського газу, але Франція його не потребує,

– пояснив Макрон.

Політик також відзначив, що Франція й надалі просуватиме санкції щодо постачання російського газу.

Також Еммануель Макрон спростував інформацію, що нібито саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції відклали питання ембарго на російську нафту.

Президент Франції сказав, що ембарго блокує інша країна, проте не сказав, яка саме. Тільки пояснив: "Європейський ринок є взаємопов'язаним, а Європа залежить від російського газу".

Натомість Макрон пояснив, що європейці мають припинити купівлю нафту і газ з Росії, щоб "послабити здатність Москви" воювати.

До речі, президент Франції 17 квітня пообіцяв, що Франція стане "першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу". Він запевнив, що займеться цим, якщо громадяни вдруге оберуть його президентом.

Однак, варто пригадати, що Еммануель Макрон сказав, що відмовляється використовувати слово "геноцид" стосовно звірств російських військ в Україні. Президент Франції сказав, мовляв, "словесна ескалація" не допоможе.

Дивіться також – Макрон пояснив, чому так часто телефонує Путіну: відео