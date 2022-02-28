Франція не визнала результати референдуму в Білорусі, – французьке МЗС
Джерело:МЗС Франції
Франція офіційно не визнає результати "референдуму" у Білорусі щодо змін до Конституції. Понад 65% підтримали проєкт нової конституції у Білорусі.
Референдум відбувся під час вторгнення Росії в Україну
Франція розкритикувала зміни до Конституції, які в Білорусі винесли на референдум. У французькому відомстві заявили, що референдум, як і вибори у 2020 році, проводили під час насильницьких репресій та залякувань.
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Окрім того, Білорусі дорікнули, що референдум відбувся тоді, коли країна зробила свою територію доступною для вторгнення Росії в Україну.
У МЗС Франції вважають, що так звана білоруська влада не запропонувала необхідних умов для гарантування вільного та демократичного вираження вибору білоруського народу.
Як зміни хочуть внести до Конституції Білорусі
- У Білорусі буцімто хочуть виконати вимоги протестувальників та "скоротити" повноважень президента.
- Разом з тим, відповідно до цього ж проєкту змін, Білорусь втратить свій статус "нейтральної" країни. Це дозволить на її території розташовувати ядерну зброю.
- Білоруське ЦВК оголосило, що 65% підтримали проєкт нової конституції у Білорусі.
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