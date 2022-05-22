Франція та Німеччина бояться перемоги України, – Піонтковський

Піонтковський наголосив, що Франція та Німеччина має не повністю проукраїнську позицію та часто підігрує Кремлю. Все через те, що ці країни насправді бояться перемоги України у війні з Росією.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він наголосив, що добре, що Байден "зламав" спротив у Вашингтоні.

"Адже на початку російського вторгнення він, як папуга, повторював за Путіним, щоб Зеленський виконував мінські домовленості. Була велика боротьба в американському політикумі, і перемогла точка зору Блінкена та Остіна, і президент США став на цю позицію", – каже публіцист.

Водночас Європу, на думку Піонтковського, зараз немає коли виховувати, бо треба військово допомагати Україні.

Я теж думав, чому така завзятість Італії, Німеччини та Франції, і я зрозумів – Франція та Німеччина відчайдушно бояться перемоги України. Бо це зовсім змінить всю світому європейську систему безпеки,

– пояснює Піонтковський.

Адже, за його словами, завжди після світової війни, систему безпеки диктують країна-переможці. І ними стануть Україна, США та Велика Британія.

"І в цій новій системі Франція та Німеччина втрачають свою комфортну роль, в якій вони сиділи десятиліттями", – додав він.

Піонтковський каже, що ці країни відчувають зобов'язання перед Кремлем:

"Франція ще зобов'язана Сталіну тим, що він її включив у склад держав-переможців (після Другої світової – 24 канал). З того часу французька еліта 70 років грає роль такого "кремлівського троянського коня". А вся їхня велич полягає у протистоянні США та заігруванні Кремлю".

"А Німеччина має колосальні економічні бонуси від привілейованих відносин з Кремлем".

Тому ці дві держави після перемоги України стануть нічим, вони втратять те, чим спекулюють. Франція все життя спекулює своєю роллю посередником між Заходом та Кремлем, а Німеччина просто вижимали гроші з дружби з Росією. Вони стануть нікому не потрібні,

– наголосив експерт.

Піонтковський додав, що саме тому ці країни зараз борються навіть не за Кремль, а за себе. За його словами, це антиукраїнський блок Путін – Шольц – Макрон.

Позиція Франції та Німеччини:

Президент Франції Еммануель Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському поступки щодо суверенітету. Все для того, щоб досягти успіху у посередництві між Україною та Росією. Відповідну пропозицію український лідер, звісно, відхилив.

Водночас у Німеччині заявили, що наразі не можуть дозволити собі ввести повне ембарго російського газу. Згодом Reuters повідомили, що у Німеччині та Італії нібито дозволили компаніям-імпортерам газу відкривати рахунки в рублях, щоб купувати російський газ. Таким чином вони зможуть обходити санкції ЄС.

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