Франція вже передала Україні 6 гаубиць TRF1: яке обладнання на черзі

Франція передала українській армії 6 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1. Крім того, країна готує чергову партію допомоги, але в іншій сфері.

Франція за останні місяці відправляла до України допомогу, яка охоплює весь спектр потреб, які окреслював Київ. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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Допомога Франції

шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються,

18 самохідних артилерійських установок Caesar,

дві ракетні пускові установки LRU,

дві зенітні системи Crotale".

Гаубицю TRF1 представили у 1979 році, її виробляла компанія GIAT. Обладнання призначене для оснащення артилерійських полків піхотних та танкових дивізій, вона має напівавтоматичне заряджання.

Лекорню додав, що уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування, а також боєприпаси різних калібрів.

Франція передає енергетичне обладнання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Франція готує для України чергову партію обладнання, яке потрібне для відновлення енергетичної системи.

Глава уряду поговорив з міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше. Шмигаль також подякував за надану допомогу. Річ у тім, що вже майже 73 тонни енергетичного обладнання передали українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми.