Франція передасть ще шість гаубиць Caesar: коли їх направлять в Україну

Західні партнери України збільшують постачання зброї Україні. Австрія та Франція оголосили про чергову військову допомогу.

Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України. Про це повідомив міністра фінансів Магнус Бруннер.

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Фінансова допомога Австрії

Зазначають, що у рамках всесвітньої конференції з питань клімату, що триває у єгипетському приморському курорті Шарм-ель-Шейх, міністр фінансів Австрії під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв виділити ще 10 мільйонів євро на підтримку України.

Магнус Бруннер наголосив, що допомога Україні є важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

Франція планує передати Україні гаубиці Caesar

Франція планує передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Повідомляють, що військова допомога має прибути до країни найближчими тижнями.

Це озброєння, яке президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1,

– сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він зазначив, що Париж виконає свою обіцянку, яка полягала у відправленні Україні 24 гаубиць Caesar.Однак також наголосив, що військова підтримка нашої держави не робить Францію частиною конфлікту.

Як Франція допомагає Україні

У жовтні Себастьян Лекорню пообіцяв, що Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale будуть корисними для ЗСУ в боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря.

Відомо, що Франція має 12 батарей Crotale. Він не уточнив, скільки з них відправиться в Україну. Однак зазначив, що держава замінить ці системи на більш сучасні – Mamba.

На початку жовтня повідомлялося про те, що Франція має намір передати Україні двадцять 12,5-тонних бронеавтомобілів Bastion.

У французькому місті Ліоні пройшла акція на підтримку українських захисників. Мітингувальники переконані, що Україна є "щитом Європи", тому висловлюють неймовірну вдячність нашим воїнам.

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