Патрулюватимуть небо над країнами Балтії: Франція перекидає до Литви свої винищувачі

Небезпека з боку Росії нікуди не зникає. І це прекрасно розуміють у країнах, розташованих неподалік неї. Так, у Литві Франція планує розмістити свої винищувачі.

Про це розповідають журналісти, посилаючись на Міністерство збройних сил Франції. Розповідаємо, коли до Литви перекинуть ще 4 літаки, які патрулюватимуть повітряний простір.

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Літаки охоронятимуть небо над країнами Балтії

Відомо, що Париж 4 винищувачі Dassault Rafale перекине 25 листопада. Це відбудеться у рамках Місії НАТО, яка передбачає патрулювання повітряного простору країн Балтії. Зауважимо, що французькі літаки замінять чеські, які виконували свою роботу до того. За наявною інформацією, повітряні судна покинуть авіабазу 118 та вирушать до Мон-де-Марсана.

Зауважимо, що програму, яка передбачає патрулювання повітряного простору над країнами Балтії, запустили у 2004 році. Додамо, що це вже дев'ята за ліком участь Повітряно-космічних сил Франції у Балтійській місії. Причому у Литві це вже буде шосте розгортання сил.

Що відомо про Dassault Rafale Зауважимо, що це багатоцільові винищувачі четвертого покоління. Їхньою розробкою займалася французька компанія Dassault Aviation. Наявний у літака двигун забезпечує йому надзвукову крейсерську швидкість. Цього вдається досягнути з двома ракетами, підвісним паливним баком, а також без активації форсажного режиму.

Джерело: Зауважимо, що це багатоцільові винищувачі четвертого покоління. Їхньою розробкою займалася французька компанія Dassault Aviation. Наявний у літака двигун забезпечує йому надзвукову крейсерську швидкість. Цього вдається досягнути з двома ракетами, підвісним паливним баком, а також без активації форсажного режиму.Джерело: Вікіпедія

Додамо, що в Європі та НАТО почали все активніше підіймати питання ППО. Пов'язано це з тим, що 15 листопада під час масованої атаки по Україні ракета впала на території Польщі. Тоді загинуло двоє мирних мешканців.

Польща отримає новітнє ППО

Але почнімо з того, що Литва не передаватиме Україні комплекси ППО NASAMS. Пов'язано це з тим, що країна вирішила посилити свою протиповітряну оборону на фоні падіння ракети у Польщі. Натомість ЗСУ отримуватимуть іншу військову допомогу.

Тим часом сама Польща може розмістити на кордоні з Україною ЗРК Patriot, які їй передасть Німеччина. Цю пропозицію підтримав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що NASAMS збивають 100% цілей. Водночас у них є один недолік у нашій країні. І мовиться про те, що таких комплексів у нас лише два. Тож, цього банально недостатньо для ефективного прикривання неба.

А в цьому матеріалі ми розповідали про запас міцності української ППО. Оглядач зауважив, наскільки захищене небо над Україною, а також наголосив на тому, як українці допомагають ворогові.

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