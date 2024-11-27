Точно дістане до Москви: Франція хоче створити свою балістичну ракету

21 листопада Путін виступив зі зверненням, у якому прямо погрожував країнам Заходу за підтримку України. Диктатор обіцяв бити своїм "Орешником" по об'єктах країн Європи. На тлі зростання загрози з боку Росії у Франції вирішили розробити власну балістичну ракету середньої дальності.

Передбачається, що майбутня ракета буде здатна вражати цілі на відстані 1000 кілометрів. Втім, наразі, пише видання Challenges, розробка ракети перебуває лише на стадії обговорення, передає 24 Канал.

Дивіться також Майже невразливі для РЕБ: як Україні допоможуть німецькі дрони "міні-Taurus"

Долетить й до Нижнього Новгорода

Також Париж планує розробити крилату ракету наземного базування аналогічної дальності Land Cruise Misael за проєктом ELSA.

Слід зауважити, що дальність у 1000 кілометрів передбачає, що ракета не матиме великих габаритів. А це означає, що її розробка коштуватиме менше, відповідно, буде менша ціна за одну одиницю і натомість більша їх кількість.

Якщо запускати таку ракету з країн Балтії, то уразити можна об'єкти не лише у Москві, але й у Нижньому Новгороді на Волзі. З території Польщі, наприклад, 1000 кілометрів – це якраз до російської столиці.

Водночас, експерти підкреслюють, що на виготовлення таких ракет підуть роки навіть за умови використання Францією наявних технологій, наприклад з міжконтинентальної балістичної ракети M51 для підводних човнів.

Крім того, востаннє Франція розробляла ґрунтовий ракетний комплекс з балістичними ракетами у 60-70-х роках – комплекс Pluton із дальністю до 120 кілометрів.

Більше того, у Європі просто немає інших розробок, чи тим паче готових балістичних ракет з дальністю понад 300 кілометрів, все що є – американські ATACMS.

Тим часом Україна має напрацювання у власному балістичному озброєнні. Йдеться про щонайменше дві ракети. Тому, якщо Париж хоче швидше отримати свою балістику, йому варто подумати про кооперацію з Києвом.

До слова, супутникові знімки "Південмаша", по якому Росія поцілила "Орешником", розчарували окупантів.