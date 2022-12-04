Олів'є Жиру став найкращим бомбардиром збірної Франції: відео голу у ворота Польщі на ЧС-2022

36-річний нападник Мілана відгукнувся на передачу від Мбаппе і вразив ворота Войцеха Щенсни в 1/8 фіналу. Цей гол став 52-им для Олів'є у футболці національної команди.

У третьому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2022 зійшлись Франція та Польща. Команда Дідьє Дешама є чинним тріумфатором Мундіаля, тоді як поляки вперше за 36 років опинились в плей-офф.

Слідкуйте з нами Франція – Польща: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

У першому таймі була відносно рівна гра, у якій кожна з команд могла відкривати рахунок. Але перед перервою більше пощастил французькій команді.

На 44 хвилині Жиру відгукнувся на передачу Мбаппе, винирнувшу з-під захисників "Кадри". Пробити у ближньому бою Щенсни не стало для Олів'є проблемою.

Відео голу Жиру:

Для нападника Мілана цей гол став 52-им у футболці національної команди. Це дозволило йому очолити список найкращих бомбардирів в історії збірної Франції, випередивши великого Тьєррі Анрі, у якого 51 гол.