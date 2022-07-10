Франція готуватиметься до припинення поставок російського газу
Джерело:Reuters
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну світ накладає санкції проти держави-агресорки та розриває з нею будь-які зв'язки. Так, уряд Франції готується до повного припинення поставок російського газу.
Попри те, що залежність країни від ресурсу є невеликою (17% газу), до відключення потрібно ретельно підготуватися. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.
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Найбільш імовірний сценарій
За словами міністра, сценарій з повною відмовою від російського газу є найбільш імовірним.
Я думаю, що повне припинення поставок російського газу є реальною можливістю, і нам потрібно підготуватися до цього сценарію. Було б абсолютно безвідповідально ігнорувати його,
– сказав він.
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Перш за все, планується скорочення споживання енергії. Наступний крок – будівництво нової інфраструктури, як-от плавучого заводу, який зможе регазифікувати поставки зрідженого природного газу з-за кордону.
Позиція Франції щодо енергоносіїв: коротко
- Ще у квітні Еммануель Макрон заявив, що Франція не потребує російського газу. Президент заявив, що підтримує ембарго на російські енергоносії. Країна також закликала європейських партнерів припинити імпорт російської нафти.
- Зниження залежності від традиційних енергоносіїв є одним з найбільш актуальних питань. Макрон заявив, що Франція має намір стати першою великою державою, яка відмовиться від використання нафти, газу та вугілля.
- Раніше стало відомо, що Франція більше не отримуватиме російський газ через німецький трубопровід. Це трапилося через "фізичне припинення потоку між Францією та Німеччиною".
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